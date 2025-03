Zełenski rozmawiał z Trumpem. Czy będzie zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1120 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Amerykanie zapowiadają rozmowy z Rosjanami na temat szczegółów dotyczących zawieszenia broni na Ukrainie w Dżuddzie, w Arabii Saudyjskiej.

Wczoraj odbyła się zapowiadana rozmowa prezydentów USA i Rosji. Choć Trump ocenił ją w mediach społecznościowych jako „bardzo dobrą i konstruktywną”, Biały Dom wydał jedynie lakoniczny komunikat, w którym poinformował, że „ruch na rzecz pokoju rozpocznie się od zawieszenia broni w kwestiach energetycznych i infrastrukturalnych, a także od negocjacji technicznych w sprawie wdrożenia zawieszenia broni na Morzu Czarnym, pełnego zawieszenia broni i trwałego pokoju”. Negocjacje rozpoczną się „natychmiast” na Bliskim Wschodzie.



Media rosyjskie z kolei po zakończeniu rozmowy szybko podały, że Władimir Putin sprecyzował, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby weszło w życie zawieszenie broni. Zażądał mianowicie "całkowitego zaprzestania zagranicznej pomocy wojskowej i dostarczania informacji wywiadowczych Kijowowi", odwołanie przymusowej mobilizacji na Ukrainie i przezbrojenia ukraińskich sił zbrojnych.

Zawieszenie broni? Zełenski sceptyczny

Prezydent Zelenski we wtorek mówił, że czeka na telefon od Donalda Trumpa, zastrzegając, że zanim Ukraina zajmie stanowisko, chciałby się dowiedzieć, "co Rosjanie zaoferowali Amerykanom lub co Amerykanie zaoferowali Rosjanom". Wyraził też nadzieję, że strona amerykańska uszanowała wcześniejsze ustalenia z Ukrainą z Dżuddy.