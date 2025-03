Wałęsa radzi Sikorskiemu: róbmy swoje, nie przejmujmy się Muskiem. Ja się nim nie przejmuję

Wtórował mu sekretarz stanu USA Marco Rubio pisząc, że Sikorski powinien podziękować za Starlinki dla Ukrainy, ponieważ bez tego systemu Ukraińcy już przegraliby wojnę, a Rosjanie stanęliby na granicy z Polską. Rubio napisał też, że nikt nie groził Ukrainie wyłączeniem Starlinków. Sikorski podziękował Rubio za „potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową świadczoną wspólnie przez USA i Polskę. Europa i Stany Zjednoczone mogą wspólnie pomóc Ukrainie w osiągnięciu sprawiedliwego pokoju”.

Lech Wałęsa o Elonie Musku: Nie przejmujmy się nim, to człowiek, który nic nie znaczy

- Róbmy swoje, nie zajmujmy się i nie przejmujmy Muskiem. Ja się nim nie przejmuję. Zignorowałbym go, trzeba go unikać. To człowiek, który nic nie znaczy – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Lech Wałęsa, odnosząc się do tych wpisów.

- Zajmijmy się budowaniem relacji i więzi w Europie, stawiajmy na Europę, zerwijmy relacje z Trumpem, a twórzmy bezpieczeństwo Europy i silne sojusze tutaj, w Europie! – dodał były prezydent.