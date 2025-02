Złoża metali ziem rzadkich i innych surowców na Ukrainie. Ile naprawdę są warte?

Tymczasem brytyjska gazeta przyznaje, że Ukraina prawdopodobnie posiada największe złoża litu w Europie. „Jednak ceny tego surowca spadły o 88 proc. od momentu pęknięcia bańki w 2022 roku. Znaczące jego zasoby odkrywane są na całym świecie” – czytamy. Obecnie uważa się, że największe złoża litu na świecie mieszczą się pod kalderą McDermitta, która znajduje się na granicy Nevady i Oregonu i zawiera nawet 40 mln ton tego surowca. To „wystarczająco dużo, by Stany Zjednoczone prześcignęły Chiny na tym rynku” – podkreśla „The Telegraph”.



Metale ziem rzadkich. „The Telegraph”: Nie są rzadkie

Powstająca w Thacker Pass w Nevadzie kopalnia ma ruszyć już w przyszłym roku. „Prawdziwa wartość litu tkwi w jego przetwarzaniu oraz w łańcuchu produkcji końcowej. Nieprzetworzone skały w Ukrainie są praktycznie bezużyteczne dla Stanów Zjednoczonych” – ocenia brytyjska gazeta.

Foto: PAP

Podobnie sytuacja ma dotyczyć metali ziem rzadkich. „Wbrew nazwie – nie są one rzadkie. Amerykańskie firmy górnicze porzuciły ten sektor w latach 90., gdy marże zysku były zbyt niskie. Rząd USA przespał ten moment, pozwalając Chinom przejąć strategiczną kontrolę nad dostawami pierwiastków kluczowych dla nowoczesnych technologii i zaawansowanych systemów uzbrojenia. To jednak problem, który obecnie jest rozwiązywany” – czytamy w tekście.

Ukraina ma posiadać również bogate zasoby kobaltu. „Ale większość baterii do pojazdów elektrycznych wykorzystuje dziś litowo-żelazowo-fosforanowe ogniwa, które nie wymagają kobaltu” – kontruje „The Telegraph”. „Co więcej, baterie sodowo-jonowe i siarkowe ograniczą w przyszłości zapotrzebowanie na lit. Podobnie jak recykling. Mit o niedoborach jest więc mocno przesadzony” – dodaje.

Gaz łupkowy na Ukrainie. Część złóż pod kontrolą Rosji

Jeśli chodzi o ukraiński gaz łupkowy, to część złoża Juziwska, którego potencjał eksploatacyjny wynosi 10-20 mld m3 gazu ziemnego rocznie, znajduje się pod kontrolą Rosji. Z kolei zasoby zachodniokarpackie „znajdują się w skomplikowanej strukturze geologicznej, co wiąże się z wysokimi kosztami wierceń – dlatego Chevron wycofał się z Ukrainy, podobnie jak wcześniej z Polski” – zwraca uwagę brytyjski dziennik. Zaznacza jednocześnie, że „Ukraina ma większy potencjał jako eksporter energii elektrycznej do Europy dzięki odnawialnym źródłom i rozwojowi energetyki jądrowej”. „Ale nie to leży w centrum zainteresowania Donalda Trumpa” – dodaje od razu.