Widmo regionalnej wojny nad Afryką. Jest reakcja Rady Bezpieczeństwa ONZ

Rada Bezpieczeństwa ONZ zareagowała w niedzielę na błyskawiczną ofensywę rebeliantów z grupy M23 w kierunku miasta Goma, największego miasta we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. RB ONZ domaga się też natychmiastowego wycofania się z DR Konga „zewnętrznych sił”.



RB ONZ wzywa Demokratyczną Republikę Konga i Rwandę do rozmów pokojowych

Tymczasem wspierani przez Rwandę rebelianci z M23 twierdzą, że zdobyli Gomę. Błyskawiczna ofensywa w kierunku tego miasta zmusiła do ucieczki tysiące cywilów i zrodziła obawy, że w regionie wybuchnie wojna. Reuters podkreśla, że doniesień o zdobyciu Gomy przez rebeliantów nie sposób zweryfikować.



Rada Bezpieczeństwa ONZ wzywa Rwandę i DR Konga do powrotu do rozmów, których celem ma być zawarcie porozumienia pokojowego. We wschodniej części DR Konga mają znajdować się obecnie żołnierze rwandyjskiej armii, z kolei Kongo wspiera Demokratyczne Siły Wyzwolenia Rwandy (FDLR) - ugrupowanie rebelianckie złożone z członków plemienia Hutu.