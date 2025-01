Zasięg izraelskiej operacji w Strefie Gazy Foto: PAP

Dotychczas na drodze do porozumienia o zawieszeniu broni stał fakt, że Hamas oczekiwał trwałego zawieszenia broni i wycofania się armii izraelskiej ze Strefy Gazy, a Izrael zgadzał się na przerwę w walkach i nie zamierzał rezygnować z celu swoich działań wojskowych, jakim jest zniszczenie Hamasu.



W rozmowach na temat porozumienia o zawieszeniu broni uczestniczy przyszły przedstawiciel administracji Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff, co ma zapewnić, że Trump, już jako prezydent, będzie popierał porozumienie. Sam Trump deklarował, że jeśli do jego zaprzysiężenia na prezydenta USA nie dojdzie do przerwania walk w Strefie Gazy, na Bliskim Wschodzie „rozpęta się piekło”.



Koniec walk w Strefie Gazy? Szczegóły wynegocjowanego porozumienia

Pierwszym etapem realizacji wynegocjowanego porozumienia ma być uwolnienie przez Hamas 33 zakładników, w tym dzieci i kobiet, mężczyzn powyżej 50. roku życia, a także rannych i chorych zakładników.



16 dnia obowiązywania zawieszenia broni mają się rozpocząć negocjacje nad drugim etapem jego realizacji – uwolnieniem wszystkich pozostałych zakładników i zwróceniem Izraelowi ciał zakładników, którzy zginęli.