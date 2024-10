- Więc, jeśli chodzi o wiek, jest całkowicie niemożliwe, aby Chińska Republika Ludowa stała się ojczyzną mieszkańców Republiki Chińskiej. Przeciwnie, to Republika Chińska może być ojczyzną obywateli Chińskiej Republiki Ludowej, którzy mają ponad 75 lat – zauważył Lai.



Nikt nie może powstrzymać marszu historii Xi Jinping o zjednoczeniu Chin z Tajwanem

Rząd Chin nie zareagował na te słowa. Agencja Reutera podała jednak w poniedziałek, że chińska armia może rozpocząć ćwiczenia wojskowe w rejonie Tajwanu po zakończeniu obchodów tajwańskiego święta narodowego.



Lai został już skrytykowany przez opozycyjny Kuomintang, którego politycy zarzucają prezydentowi i jego Demokratycznej Partii Postępowej dążenie do zaostrzania konfliktu z Chinami.



Xi Jinping zapowiada zjednoczenie Chin z Tajwanem. „Nie można powstrzymać marszu historii”

W ubiegłym tygodniu prezydent Chin Xi Jinping, w przededniu 75. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej, podkreślił, że zamierza doprowadzić do zjednoczenia z Tajwanem. - To nieodwracalny trend (...). Nikt nie może powstrzymać marszu historii – mówił. Przekonywał, że Tajwan to „święte terytorium Chin” oraz że więzy krwi są najważniejsze, a „ludzi po obu stronach cieśniny łączy krew”.