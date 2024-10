Czytaj więcej Polityka Andrzej Łomanowski: Ukraina może wykorzystać chciwość Donalda Trumpa Napoleon Bonaparte powiedział, że do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy. A dziś Ukraina nie ma ani jednej z nich. Ma za to inne atuty.

- Kogo się obawiamy? Dyskutujemy: czy powinniśmy dać Ukrainie możliwość atakowania celów na terenie Rosji, czy nie. Kogo się boimy? Rosji? Gdzie ponad 20 mln ludzi s... na ulicach, ponieważ nie mają toalety w domu. Dlatego kradną je z ukraińskich domów - stwierdził.



Ukraiński parlamentarzysta w Radzie Europy: Gdybyśmy zbombardowali Moskwę, nie zaatakowałaby Ukrainy

- Kogo się boimy? Atakują w Salisbury (chodzi o atak FSB na terenie Wielkiej Brytanii na byłego rosyjskiego szpiega, Siergieja Skripala – red.) – zbombardujmy Moskwę. Atakują w Berlinie (chodzi o zabójstwo czeczeńskiego dowódcy polowego Zelimchana Czangoszwilego przez Wadima Krasikowa – red.) – zbombardujmy Moskwę. Gdybyśmy to zrobili, nigdy nie zaatakowaliby Ukrainy. Zrobili to, ponieważ nie było reakcji. Jeśli zrobimy, co należy zrobić, ten żałosny reżim zniknie jak wiele innych. I wtedy Rosjanie będą wznosić pomniki europejskim wyzwolicielom – przekonywał ukraiński parlamentarzysta.



- To powinniśmy zrobić. Być twardzi, silni, reagować na to, co się dzieje. Nie patrzeć na to: nie możemy zrobić tego, czy tamtego. Możemy robić wszystko. Musimy tylko w siebie uwierzyć - zakończył.