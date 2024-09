Pieniądze ponad wszystko

Na tym tle jednak bardzo szybko rośnie handel Rosji i Armenii. W 2023 roku zwiększył się o ponad 50 proc., w tym roku skok będzie jeszcze większy. Ekonomiści w Moskwie sądzą, że z żadnym innym krajem Rosja nie osiągnęła takiego wzrostu wymiany handlowej.

– Opuszczenie ODKB przez Armenię to kwestia czasu. (…) Za to Paszynian na pewno skorzysta z zaproszenia Putina na październikowy szczyt BRICS w Kazaniu i będzie na nim po raz pierwszy – sądzi jeden z Rosjan.

Pomiędzy Unią Europejską i Rosją

Z drugiej strony jeszcze w marcu Parlament Europejski przyjął rezolucję proponującą rozpoczęcie dyskusji o przyjęciu Armenii do UE. Od początku września zaś Unia prowadzi rozmowy z Erywaniem o liberalizacji reżimu wizowego. W Armenii zaś zaczęto zbierać podpisy pod wezwaniem do przeprowadzenia referendum o wstąpieniu do UE. Do połowy listopada organizatorzy powinni przedstawić 50 tys. podpisów.

Ale nastrój społeczeństwa nie sprzyja im. – Armenia gotowa jest zbliżać się do UE na tyle, na ile sama UE uznaje to za możliwe – mówił Paszynian, przestrzegając jednak przed rozbudzaniem nadmiernych oczekiwań w sprawie rozmów o członkostwie.