Aby UE wyszła z procesu rozszerzenia wzmocniona pod względem zdolności do działania i decyzyjności, równolegle do rozszerzenia potrzebujemy także procesu wewnętrznych reform. Warunkiem rozszerzenia UE jest nie tylko to, by państwa kandydujące były gotowe na ten projekt pokojowy, jakim jest UE, lecz także sama UE musi być na to gotowa. Do dyskutowanych propozycji reform – wiele z nich jest możliwych bez zmiany traktatów – należą także reformy instytucjonalne, takie jak podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną, wzmocnienie instrumentów na rzecz praworządności oraz wzmocnienie spójności w handlu zewnętrznym.

Coraz więcej krajów Unii, w tym państw założycielskich wspólnoty, staje się ofiarami ugrupowań populistycznych. Także w Niemczech wzrasta znaczenie skrajnej prawicy, AfD. Jaką rolę może odegrać współpraca Polski i Niemiec w obronie demokracji i praworządności w Unii?

Polska pokazała, że w demokracji można ponownie zahamować silnie rozwinięty prawicowy populizm. Polki i Polacy, wybierając rząd Donalda Tuska, jasno opowiedzieli się też za Europą i europejskimi wartościami. Praworządność ma kluczowe znaczenie dla wzajemnego zaufania państw członkowskich i jest niezbędna do funkcjonowania UE.

Nie pozwolimy, by rosyjskie fabryki trolli podważały to zaufanie i siały niezgodę poprzez fałszywe informacje na temat katastrofalnej sytuacji w krajach UE, próbując w ten sposób pchnąć wyborców w ramiona populistów. Dlatego w Polsko-Niemieckim Planie Działania zapisano współpracę w walce z dezinformacją. W celu wzmocnienia odporności społeczeństw powinno dochodzić do ściślejszej wymiany między polskimi Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej (RODM) i niemiecką Federalną Centralą Kształcenia Obywatelskiego (lub centralami w krajach związkowych).

Ambasador odpowiedział pisemnie na zadane drogą mailową pytania