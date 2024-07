W poniedziałek Orbán przebywa z wizytą w Chinach. We wpisie w serwisie X napisał, że jest to "Misja pokojowa 3.0". Premier Węgier podkreślił też, że Chiny są kluczową siłą jeśli chodzi o stworzenie warunków do osiągnięcia pokoju na Ukrainie. Po spotkaniu z Xi Jinpingiem premier Węgier napisał, że prezydent Xi zapewnił go o "wysiłkach Chin na rzecz stworzenia warunków dla pokoju".



Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 864. dniu wojny PAP

Chiny nigdy nie potępiły jednoznacznie Rosji za agresję przeciw Ukrainie. Pekin ma też pomagać Rosji w jej wysiłku wojennym ułatwiając Moskwie obchodzenie sankcji oraz dostarczając jej komponentów wykorzystywanych do produkcji broni.



Rosja wyraża „uznanie dla wysiłków” Viktora Orbána

Pieskow pytany o to, czy Władimir Putin przekazał Orbánowi jakąś informację dla Bidena albo innych uczestników szczytu NATO odpowiedział "nie".



Jednocześnie rzecznik Kremla podkreślił, że węgierski premier „podejmuje poważną inicjatywę w celu porównania ze sobą stanowisk różnych stron, opierając się na źródłach z pierwszej ręki”. - I bardzo to doceniamy, prezydent Putin również wyraził wysokie uznanie dla tych wysiłków i pana Orbána. Jest wiele obszarów sporu między zainteresowanym stronami, wiele poważnych sporów, ale przynajmniej Orbán naprawdę podejmuje poważną próbę zrozumienia na czym polega istota tych nieporozumień, co jest bardzo doceniane - powiedział Pieskow.



Orbán przed wizytą w Moskwie odwiedził 2 lipca Kijów, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. W czasie wizyty w Kijowie premier Węgier sugerował, że szybkie zawieszenie broni na Ukrainie mogłoby ułatwić rozpoczęcie rozmów pokojowych.