USA obawiały się, że Chiny użyją broni atomowej w wojnie o Tajwan. Otrzymały odpowiedź

Chiny mogą mieć obecnie ok. 500 gotowych do użycia głowic atomowych. Do 2030 roku mają ich mieć 1 000. Tymczasem USA i Rosja mają obecnie — odpowiednio — 1 770 i 1 710 głowic atomowych gotowych do natychmiastowego użycia.



Kolejne rozmowy między USA a Chinami w formacie Track Two planowane są na 2025 rok.



Komunikat Chin do USA ws. broni atomowej: Przesadzacie

W trakcie marcowych rozmów Amerykanie chcieli ustalić, czy Chiny nadal trzymają się polityki zgodnie z którą nie użyją broni atomowej pierwsi w przypadku konfliktu oraz czy w Państwie Środka nadal obowiązuje polityka minimalnego odstraszania, która oznacza, że kraj ten chce mieć tylko taką liczbę głowic atomowych, która odstraszy potencjalnych przeciwników przed agresją. Przedstawiciele Chin w czasie rozmów mieli zapewnić Amerykanów, że obie te polityki są nadal aktualne a Chiny „nie są zainteresowane osiągnięciem parytetu z USA w zakresie broni atomowej”.



- Nic się nie zmieniło, wszystko jest jak zawsze, przesadzacie — tak, według Santoro, miał brzmieć komunikat chińskiej strony.