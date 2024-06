Podczas spotkania w Brukseli przywódcy unijnych państw będą rozmawiać o celach politycznych, jakie ma realizować Unia Europejska w ciągu najbliższych pięciu lat — od kwestii związanych z obronnością po gospodarkę. Rozmowy będą dotyczyć też obsady najważniejszych stanowisk w UE — w tym stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej.



Wybory europejskie osłabiły Emmanuela Macrona. Francja już nie szuka alternatywy dla Ursuli von der Leyen

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego układ sił w Brukseli nie zmienił się znacząco. Największą frakcją w Parlamencie Europejskim pozostaje centroprawicowa Europejska Partia Ludowa (EPP), do której należą KO i PSL. Wraz z drugą największą frakcją - Postępowym Sojuszem Socjalistów i Demokratów (należy do niego Lewica) oraz liberalną frakcją Odnówmy Europę (należy do niej Polska 2050) tworzą oni większość w nowym PE.



Wybory do PE osłabiły jednak pozycję kanclerza Niemiec, Olafa Scholza (jego SPD przegrała nie tylko z CDU/CSU, ale też Alternatywą dla Niemiec) i Emmanuela Macrona (jego formacja, Odrodzenie, uzyskała ponad dwa razy mniej głosów niż Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen). Wynik wyborów do PE we Francji sprawił, że Macron zdecydował się na rozpisanie przedterminowych wyborów. W związku z tym — choć wcześniej Francja rozważała możliwość przedstawienia innego kandydata na przewodniczącego KE, niż kierująca nią obecnie Ursula von der Leyen — obecnie Paryż opowiada się za stabilizacją w UE.