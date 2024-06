„The Telegraph” pisze, że choć liczba głowic atomowych pozostających w gotowości bojowej jest utrzymywana w tajemnicy, to szacuje się, że w przypadku Wielkiej Brytanii jest to ok. 40 głowic,. a w przypadku USA — ok. 1 700.



Stoltenberg w rozmowie z brytyjskim dziennikiem mówi też, że USA i europejskie państwa NATO modernizują obecnie swoje siły atomowe. - USA modernizują swoje bomby grawitacyjne uzbrajane w głowice atomowe, które mają w Europie, a europejscy sojusznicy modernizują samoloty, które mają brać udział w realizacji atomowej misji Sojuszu — podkreśla.



Sekretarz generalny NATO mówi też, że w interesie wszystkich sojuszników jest, by NATO pozostawało silne, ponieważ „żyjemy w bardziej niebezpiecznym świecie”.



- W bardziej niebezpiecznym świecie jest jeszcze ważniejsze, aby Ameryka Północna i Europa były razem — dodaje. Sekretarz generalny NATO wzywa też do dalszego wspierania Ukrainy. - Uważam, że jeśli (Władimir) Putin wygra na Ukrainie, staniemy się bardziej zagrożeni, i będziemy musieli zainwestować jeszcze więcej w naszą obronność - ostrzega.