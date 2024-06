Dokładnie przygotowany szantaż Rosji

Putin zasugerował też w Petersburgu, że Rosja może zmienić swoją „doktrynę atomową” – dokument opisujący, kiedy można używać broni nuklearnej. – Zmierzające do eskalacji i nie do przyjęcia działania USA i ich sojuszników z NATO stawiają przed nami pytanie, jak główne dokumenty dotyczące atomowego powstrzymywania dostosować do bieżących potrzeb – kolejny atomowy szantaż Putina kontynuował jego wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow.

Wszystko to było dokładnie przygotowaną rosyjską odpowiedzią na zgodę Waszyngtonu (a wcześniej i krajów europejskich) na użycie przez Ukraińców ich broni do atakowania terytorium Rosji. Prawdopodobnie do tej odpowiedzi zaliczają się również rosyjskie manewry wojskowe, łącznie z ich nagłym przedłużeniem i rozszerzeniem. W trzecim roku wojny wyraźnie jednak widać eskalację rosyjskich gróźb.

Na Zachodzie nie ma jedności w sprawie kremlowskiego szantażu bronią atomową

Przy tym ukraińskie wojska sporadycznie, ale już od jesieni 2022 roku używały różnej zachodniej broni przeciw celom na terenie Rosji.

Główny adresat obecnych gróźb – USA – milczy. Na Zachodzie nie ma jedności w sprawie kremlowskiego szantażu bronią atomową. Francuski prezydent Emmanuel Macron uważa, że to zwykły blef. Jednak Waszyngton i Berlin są znacznie bardziej ostrożne.

Obecnie odezwał się za to sojusz północnoatlantycki. – Nuklearna misja NATO pozostaje nadal taka sama: chronić pokój, zapobiegać używaniu przymusu i powstrzymywać agresję – powiedział sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg przed rozpoczynającym się w Brukseli spotkaniem natowskich ministrów obrony. W jego ramach odbędzie się posiedzenie grupy planowania nuklearnego w celu „adaptacji potencjału jądrowego do sytuacji w sferze bezpieczeństwa”.