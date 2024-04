Ursula von der Leyen na granicy z Rosją. Finlandia prosi o pomoc

Finlandia oskarża Rosję o to, że ta sprowadza imigrantów na granicę z Finlandią, by wywrzeć presję migracyjną na ten kraj, tak jak wcześniej robiła to Białoruś w przypadku Polski i Litwy. Kreml zaprzecza takim oskarżeniom.



- Przygotowujemy własne ustawodawstwo, ale potrzebujemy też unijnych rozwiązań - powiedział Orpo nie rozwijając tej myśli.



Ursula von der Leyen o imigrantach na granicy Finlandii z Rosją: To kwestia bezpieczeństwa

Von der Leyen na konferencji prasowej z Orpo mówiła, że KE współpracuje blisko z państwami, z których wywodzą się imigranci. Dodała, że zgadza się ze stanowiskiem Finlandii.



- To, co widzimy, to sytuacja w której państwo traktuje instrumentalnie biednych ludzi i wywiera presję na inne państwo, więc jest to w sposób oczywisty kwestia związana z bezpieczeństwem — powiedziała szefowa KE.



Von der Leyen dodała, że przy radzeniu sobie z imigrantami z Rosji trzeba osiągnąć równowagę między zapewnieniem bezpieczeństwa granic, a międzynarodowymi zobowiązaniami.



Fiński rząd przygotowuje przepisy, które pozwolą straży granicznej uniemożliwić osobom chcącym ubiegać się o azyl w Finlandii przedostawać się do kraju przez granicę z Rosją. Procedury takie potępiają obrońcy praw człowieka (określa się je mianem push-backów).