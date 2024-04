Czytaj więcej Komentarze Artur Bartkiewicz: Dlaczego Donald Tusk otwarcie atakuje Donalda Trumpa? Komentując prawdopodobne spotkanie Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem, polski premier nie szczędził cierpkich słów pod adresem byłego prezydenta USA, który wkrótce może znów zasiąść w Białym Domu. Czy to oznacza, że Donald Tusk w swojej polityce zagranicznej stawia wszystko na jedną kartę?

- Druga rzecz: Trump będzie robił wszystko intensywnie, aby pokazać, że te cztery ostatnie lata to efekt fałszerstwa wyborczego, nieporozumienia, błędu komisji wyborców. Chce wracać do Białego Domu, dlatego spotyka się z przywódcami europejskimi i światowymi — podkreślił były przewodniczący PO.



Nie mam wrażenia, że prezydent Duda może być decydujący w tej debacie i skutecznie przekona większość republikańską w Kongresie Grzegorz Schetyna, senator KO

A czy Andrzej Duda może wpłynąć na decyzję Trumpa i Partii Republikańskiej o daniu „zielonego światła” dla przekazania administracji Joe Bidena dodatkowych środków na pomoc wojskową dla Ukrainy?



- On (Trump) jest nieprzewidywalny. Nie mam wrażenia, że prezydent Duda może być decydujący w tej debacie i skutecznie przekona większość republikańską w Kongresie. Chciałbym, żeby tak było. Jednak to, co dzieje się w ostatnich tygodniach, szczególnie w Izraelu, powoduje, że ta sprawa dojrzewa. Ja bym chciał, aby się wydarzyła — odpowiedział Schetyna.



Grzegorz Schetyna: Donald Tusk o Donaldzie Trumpie? Nie sądzę, aby powinien gryźć się w język

Schetynę spytano też czy Donald Tusk, który wyrażał się sceptycznie o spotkaniu Dudy z Trumpem, nazywając Trumpa „prorosyjskim” i „antyukraińskim” politykiem, nie powinien „ugryźć się w język”?