Wojsko Izraela zabiło wolontariuszy. Ambasador Izraela oskarża o antysemityzm

Anna Maria Żukowska: Izrael zamordował polskiego cywila

Wcześniej w mediach społecznościowych szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska napisała, że Izrael zamordował obywatela Polski, cywila. "Ludzie za to odpowiedzialni mają stanąć przed sądem. Rodzina ma dostać od państwa Izrael zadośćuczynienie" - oświadczyła podkreślając, że "prawo do obrony nie oznacza prawa do nieludzkiego bestialstwa". "Wy nie macie wyciągać tylko pouczających wniosków. Wy macie wyciągnąć konsekwencje wobec żołnierzy, którzy nie przestrzegają Konwencji Genewskich" - dodała posłanka w kolejnym wpisie, adresowanym m.in. do ambasady Izraela. "Sąd wojenny dla winnych" - wezwała.

Krzysztof Bosak: Z powodu blokowania dostaw umierają niemowlęta

Z kolei Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji pisał w serwisie X, iż z oświadczenia World Central Kitchen wynika, że zaatakowany konwój był oznaczozny jako humanitarny, a IDF były informowane o jego ruchach, zaś wolontariusze zostali zaatakowani po rozładowaniu żywności.

"Wygląda na to, że celem izraelskiego dowództwa jest sterroryzowanie organizacji humanitarnych i narastanie klęski głodu wśród Palestyńczyków. W tej chwili z powodu blokowania dostaw umierają tam ludzie, w tym niemowlęta. To ma swoją nazwę: zbrodnie wojenne" - stwierdził Krzysztof Bosak oceniając, że wezwanie ambasadora Izraela do MSZ to minimum tego, co powinno nastąpić.