W niedzielę wczesnym rankiem polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjską rakietę manewrującą. Pocisk przebywał nad terytorium RP kilkadziesiąt sekund. W związku z incydentem poderwane zostały myśliwce NATO, a wojsko wszczęło odpowiednie procedury.



Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało, że będzie się domagać od Rosji wyjaśnień w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej.



Ambasador Rosji nie stawił się na wezwanie MSZ. Nie wypełnił swoich obowiązków?

Ambasador Siergiej Andriejew zignorował wezwanie polskiego resortu spraw zagranicznych.



Rzecznik MSZ Paweł Wroński ocenił, że jest to złamanie Konwencji Wiedeńskiej, która jasno precyzuje obowiązki ambasadora w kraju przyjmującym i choć nie zawiera żadnych zapisów na temat procedury wzywania ambasadora, to jest to zwyczajowo stosowana praktyka.