Bronisław Komorowski o wizycie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska w USA: Nie najlepsze traktowanie Polski

Słowa Emmanuela Macrona o żołnierzach z Zachodu na Ukrainie. Bronisław Komorowski: Władimira Putina trzeba straszyć

A co z deklaracją Joe Bidena, który mówił, że USA nie planują wysłania większej liczby żołnierzy do Polski?



- Uczyniliśmy fetysz z liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Najważniejszy jest fakt, czy są instalacje amerykańskie i NATO-wskie na terenie państwa polskiego. To się liczy w przypadku przystąpienia do obrony. Dla nas jest ważne, aby armie NATO-wskie miały tutaj np. zgromadzoną część sprzętu, żeby go nie przewozić przez wiele tygodni przez Atlantyk, żeby tu były magazyny części, amunicji, systemy łączności łatwe do podłączenia — odpowiedział Komorowski.



Czytaj więcej Polityka Aleksander Kwaśniewski: Jak bardzo zagrożeni czulibyśmy się poza NATO Rosja agresywnych działań w stosunku do NATO nie przeprowadzi do wyborów amerykańskich. Będą czekać na wynik z nadzieją, że wygra je Donald Trump, a polityka amerykańska radykalnie się zmieni – uważa Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Były prezydent odniósł się też do wpisu Donalda Tuska w serwisie X, w którym premier pisał po angielsku, że „żyjemy w epoce przedwojennej”.



- Czasami trzeba mówić nawet rzeczy brzmiące źle w naszych uszach, ale prawdziwe. Elity polskie zawsze ostrzegały przed erą neoimperializmu rosyjskiego. To jest dziś to źródło nowej zimnej, oby nie gorącej, wojny. Dobrze, że padają tego typu sformułowania dzisiaj - stwierdził.