Chińskie biuro ds. Tajwanu krytykuje faworyta wyborów prezydenckich na wyspie

W wydanym w czwartek oświadczeniu chińskie Biuro ds. Tajwanu nazwało Laia „działaczem na rzecz niepodległości Tajwanu” i ostrzegło, że jeśli Lai dojdzie do władzy, będzie promował działania separatystyczne

Chińskie Biuro ds. Tajwanu stwierdziło, że niepodległość Tajwanu jest „nie do pogodzenia z pokojem”

Biuro w wydanym oświadczeniu wyraziło nadzieję, że „większość rodaków z Tajwanu dostrzeże szkodliwość polityki na rzecz 'niepodległości Tajwanu' oraz skrajne niebezpieczeństwo, którego źródłem może być Lai Ching-te (...) oraz że dokona właściwego wyboru".

Również opozycyjny Kuomintang, który tradycyjnie opowiada się za bliższymi relacjami z Chinami, oskarża Laia o tendencje separatystyczne.



Lai mówił we wtorek, że będzie chciał utrzymać status quo w rejonie Cieśniny Tajwańskiej i zmierzać do pokoju, pozostając otwartym na rozmowy z Pekinem pod warunkiem, że będą one prowadzone na zasadzie równości.



W reakcji na te słowa chińskie Biuro ds. Tajwanu stwierdziło, że niepodległość Tajwanu jest „nie do pogodzenia z pokojem”.