Inny proponuje pracę u podstaw: „dyplomację ludową w stylu zachodnim” czyli wyprowadzenie polityki zagranicznej z zaciszu gabinetów i tłumaczenie jej założeń zrozumiałym językiem ogółowi społeczeństwa.

Warunkiem skutecznej dyplomacji jest też przywrócenie wiarygodności działania państwa. To, co Polska obiecuje zagranicznym partnerom musi być wypełnione. A tak w ostatnich latach nie było. Morawiecki wyraził w Brukseli zgodę na mechanizm zależności wypłat od stosowania zasad praworządności a potem podważał jego legalność. Zobowiązał się do wprowadzenia w życie tzw. kamieni milowych związanych z wypłatą z Funduszu Odbudowy, a potem ich nie wypełnił. To ma się teraz zmienić.

Gra w pierwszej lidze

W szczególności w Paryżu i Berlinie zmiana władzy w Polsce został przyjęty z ogromną radością, wielką ulgą. Dochodzą stamtąd sygnały o konieczności nadania nowej, być może kluczowej w unijnym systemie władzy roli Trójkątowi Weimarskiemu. Dla Warszawy taka perspektywa gry w pierwszej europejskiej lidze jest tym większą pokusą, że w środowiskach opozycji panuje przekonanie, iż dotychczasowa polityka regionalna, która miała wywindować pozycję kraju, należy do przeszłości. Grupa Wyszehradzka nie ma o czym rozmawiać skoro w Budapeszcie i Bratysławie rządzą pro-rosyjscy populiści. A Trójmorze wraz z odejściem Donalda Trumpa znalazło się w kryzysie.

To nie będzie jednak powrót do relacji z Berlinem i Paryżem sprzed 2015 r. Nowy polski rząd zamierza tu być o wiele bardziej asertywny. Ale mimo to słyszymy od prominentnego polityka opozycji, że „Unię trzeba zreformować przed jej poszerzeniem, w szczególności o Ukrainę”. Konkretne zmiany pozostają do ustalenia, szczególnie w tak delikatnych sprawach jak ograniczenie prawa weta przy podejmowaniu decyzji przez Radę w kwestiach zagranicznych i krajowych. Jednak pada zdanie, że Unia 35 krajów członkowskich nie może być zakładnikiem stanowiska jednego, często małego kraju. Wetowanie kolejnych pakietów sankcji Brukseli przez Viktora Orbana daje tu dużo do myślenia. Jest też gotowość do rozmów o innej, fundamentalnej zmianie: wzmocnienie instrumentów ochrony praworządności. „PiS nie zniknął, populizm jest żywy w całej Europie, stanowi wielkie zagrożenie” - słyszymy.