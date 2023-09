- Przypomnę prezydentowi Zełenskiemu, że kilkadziesiąt godzin po ataku Rosji na Ukrainę pojechałem do Berlina i tam powiedziałem rządowi i społeczeństwu niemieckiemu, że pięć tysięcy hełmów, to musi być jakiś żart - przypomniał Morawiecki nawiązując do faktu, że początkowo Niemcy udzielały Ukrainie symbolicznej pomocy wojskowej. Obecnie Berlin jest jednym z największych dostawców uzbrojenia dla walczącej Ukrainy, której przekazuje m.in. czołgi Leopard, wozy bojowe Marder i zestawy przeciwlotnicze Gepard.



Morawiecki mówił też, że Polska odbiera słowa Zełenskiego jako "podwójnie niesprawiedliwie" i "zdecydowanie je odrzuca". Dlatego, jak dodał, polski MSZ "wezwał na dywanik ambasadora Ukrainy". - Aby wytłumaczyć mu, że Polska będzie zawsze bronić swoich interesów jeśli chodzi o rolnictwo - dodał.

- Powiedziałem wyraźnie Komisji Europejskiej, także rządowi ukraińskiemu i prezydentowi: albo dostaniemy przedłużenie embarga, albo sami je wprowadzimy - podkreślił Morawiecki.



Premier "przesłał słowa przestrogi w kierunku Kijowa", aby "nie grał w takie nuty, które de facto podchwyciły od razu tutaj w Polsce tzw. ruskie trolle".

- Podchwycili wszyscy prowokatorzy, którzy cieszą się z tego, że ziarno niezgody zostało zasiane pomiędzy naszymi państwami - mówił.