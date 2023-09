Odwilż w relacjach Turcji z Izraelem. Recep Tayyip Erdogan po raz pierwszy spotkał się z Beniaminem Netanjahu

Turcja i Izrael, w przeszłości sojusznicy na Bliskim Wschodzie, od 2010 roku nie utrzymywały relacji dyplomatycznych, po tym jak izraelscy komandosi dokonali abordażu na statek flotylli wiozącej pomoc humanitarną do Strefy Gazy, jednostkę "MV Mavi Marmara".

Trudne relacje Turcji z Izraelem w drugiej dekadzie XXI wieku

W czasie interwencji na izraelskich komandosów na statku zginęło 10 obywateli Turcji - strona izraelska twierdziła, że jej żołnierze zostali zaatakowani przez pasażerów statku i działali w samoobronie.

W 2016 roku przywrócono relacje dyplomatyczne między Turcją a Izraelem, ale dwa lata później Turcy znów odwołali swoich dyplomatów z Izraela i wydalili ze swojego terytorium izraelskich dyplomatów, po tym jak Izrael krwawo stłumił protesty w Strefie Gazy.



W marcu 2022 roku wizytę w Turcji złożył prezydent Izraela, Isaac Herzog, po czym doszło do wizyty szefa MSZ Izraela w Turcji i szefa MSZ Turcji w Izraelu, co rozpoczęło proces ocieplania relacji między Izraelem a Turcją po dekadzie, w której były one bardzo napięte.