Andrzej Duda w Kijowie. Prezydent mówił o członkostwie Ukrainy w NATO

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 490 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. USA informują, że jednostki Grupy Wagnera nadal znajdują się na terytorium Ukrainy.

Prezydent Andrzej Duda udał się do Kijowa po zakończeniu konsultacji sojuszniczych w Hadze przed lipcowym szczytem NATO, który odbędzie się w Wilnie. Prezydenckie służby prasowe podały, że prezydent RP zaprosił na pokład swego samolotu prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdę, który był w Hadze i w środę także przybył do stolicy Ukrainy. Prawdopodobnie chodzi tu o lot z Holandii do Polski, bowiem z oficjalnych materiałów wynika, że obaj prezydenci przybyli do Kijowa koleją.

Reklama

Czytaj więcej Dyplomacja Andrzej Duda w Kijowie. W tle groźba zamachu na Zaporoską Elektrownię Jądrową Prezydent Andrzej Duda przybył do Kijowa. Wizyta i rozmowa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim ma związek z konsultacjami dotyczącymi obecnych działań na froncie, w tym groźby rosyjskiego zamachu na Zaporoską Elektrownię Atomową - podała Kancelaria Prezydenta.

Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentami Ukrainy i Litwy, prezydent Andrzej Duda mówił o perspektywie przystąpienia Ukrainy do NATO.

– Głęboko w to wierzymy, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo nas wszystkich, że to są nasze wspólne interesy. Aby NATO w naszej części Europy było jak najsilniejsze, a w miarę niedalekiej przyszłości, by Ukraina stała się także pełnoprawną częścią NATO, jedną z armii sojuszu objętą artykułem 5. - mówił polski prezydent.