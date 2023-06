Relacje USA-Chiny: Joe Biden nazwał Xi Jinpinga "dyktatorem"

- Zadzwonił do mnie i powiedział, żebym tego nie robił, ponieważ wpędza go to w kłopoty – mówił Biden.



W tym tygodniu prezydent USA spotka się w Waszyngtonie z premierem Indii, Narendrą Modim. Rozmowy mają dotyczyć m.in. relacji z Chinami.