Netanjahu w rozmowie z brytyjską telewizją zapowiada, że jego kraj zrobi "wszystko co trzeba, by się obronić" przed Iranem i dodaje, że dyplomacja nie przyniosła skutków jeśli chodzi o ograniczenie nuklearnego potencjału Iranu. Chodzi o prace Teheranu nad wzbogacaniem uranu, które mogą doprowadzić do sytuacji, w której Teheran zdobędzie broń atomową, co Izrael uważa za egzystencjalne zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa.

Beniamin Netanjahu: Nie pozwolimy na nuklearny Holokaust

- Nie sądzę, że sama dyplomacja zadziała. Sądzę, że dyplomacja może działać tylko w parze z wiarygodną groźbą militarną i gotowością do zastosowania opcji militarnej, jeśli odstraszanie się nie powiedzie - powiedział izraelski premier w rozmowie ze Sky News.

- Iran otwarcie przyznaje, że chce zniszczyć (Izrael), powtarzając Holokaust i zabijając 6 lub 7 mln Żydów z Izraela. Nie będziemy siedzieć z założonymi rękoma - dodał.



- Jeśli ci ajatollahowie sądzą, że mogą nam grozić nuklearnym Holokaustem, są w błędzie. Zrobimy wszystko co trzeba, by się obronić - zapewnił izraelski premier.