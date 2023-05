Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 460 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 28 na 29 maja Rosjanie przeprowadzili atak powietrzny na Kijów - nad stolicą Ukrainy zestrzelono ponad 40 celów powietrznych (pocisków manewrujących i dronów-kamikadze).

- To, co dzieje się dziś na terytorium sąsiednich krajów, przede wszystkim na terytorium Polski, to przeznaczanie do 4 proc. PKB na potrzeby obronności, ze szkodą dla gospodarki, wbrew interesom zwykłych obywateli - mówił Wolfowicz. Wcześniej deklarację o przeznaczeniu na armię 4 proc. PKB złożył szef resortu obrony, wicepremier Mariusz Błaszczak. W obecnym roku wydatki Polski na obronność mają sięgnąć 3 proc. PKB.



Wolfowicz mówił też, że "gołym okiem widać", iż w Polsce powstaje "grupa uderzeniowa".

- Aby schłodzić rozgrzane głowy, Białoruś, oczywiście, mogłaby reagować w ten sam sposób i przekierowywać gospodarkę na potrzeby wojska, zwiększać i rozwijać siły zbrojne do rozmiarów wojennych, ale temu towarzyszyłoby duże obciążenie gospodarki, odbiłoby się na dobrostanie obywateli, mieszkańców Białorusi. Po co to robić? Ludzie przyzwyczaili się do życia w wygodny, cywilizowany sposób. Więc jednym z elementów, nazwijmy to, strategicznego odstraszania w planie wojskowym jest, oczywiście, taktyczna broń atomowa - powiedział przedstawiciel władz w Mińsku, komentując decyzję o rozmieszczeniu na terytorium Białorusi rosyjskiej taktycznej broni atomowej.