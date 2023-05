Dopytywany o pierwotny wpis Zwarycza na temat wypowiedzi Jasiny, Jabłoński odparł, że "to nie jest właściwa forma komunikacji".

- Natomiast ambasador już ten wpis usunął. Ja z ambasadorem Zwaryczem wymieniam regularnie różne wiadomości, w tej sprawie również się z nim swoimi uwagami dzieliłem - zaznaczył. Jak dodał "nie chodziło o naciski", by ambasador usunął wpis. - Ja raczej staram się rozmawiając z kimś, kto ma inną perspektywę na sprawy związane czy to z historią, czy z naszymi relacjami, tłumaczyć jak to zostało odebrane. Mam nadzieję, że ten poziom zrozumienia będzie większy - wyjaśnił.

Wiceszef MSZ: Relacje polsko-ukraińskie to więcej niż historia

- Tu nie chodzi o to, że ktoś chce coś wymuszać na Ukrainie. Wręcz przeciwnie - wymuszone przeprosiny, czy wymuszone działania zmierzające do pojednania nie mają takiej wartości jak te, które są osiągnięte w wyniku pewnego procesu zrozumienia, edukacji. To jest to, do czego będziemy dążyli - zapowiedział Jabłoński.



- Nasz zasadniczy postulat jest taki, by razem z Ukrainą pracować nad tym, by zbrodnia wołyńska, jej ofiary, zostały upamiętnione. To nie chodzi o to, abyśmy coś komuś narzucali, wymuszali - podsumował.

- Gdybyśmy dzisiaj chcieli sprowadzać relacje polsko-ukraińskie wyłącznie do relacji historycznych, to nie jest to właściwe. Dziś dużo ważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa - mówił też Jabłoński, który dodał, że "rosyjskie zbrodnie na Polsce miały jeszcze większą skalę", niż ukraińskie.