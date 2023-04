Holenderski wywiad: Chińczycy próbują nas okradać

Dyrektor generalny Służby, Erik Akerboom oświadczył, że Chiny biorą na cel Chiny jako innowacyjny, rozwijający nowe technologie kraj.



- Widzimy to każdego dnia, próbują kraść od Holandii - powiedział Akerboom w rozmowie z AP.



- Chińczycy używają cybertechnologii jako broni, jako sposobu szpiegowania, ale też wysyłają do nas ludzi - studentów, ale też naukowców różnego rodzaju, którzy celowo próbują kraść wiedzę - dodał.

Holandia zapowiedziała, że planuje wprowadzić dodatkowe ograniczenia na eksport maszyn produkujących mikroprocesory. Holandia dołączyła do starań USA, które mają na celu ograniczenie dostępu Chin do materiałów wykorzystywanych do produkcji takich mikroprocesorów, w związku z obawą, że mogą być wykorzystywane przy produkcji broni, łamaniu praw człowieka i przyspieszeniu zaopatrywania wojsk.