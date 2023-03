Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 393 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wartość zniszczonej przez Rosjan na Ukrainie infrastruktury przekroczyła 140 mld dolarów.

W środę do Polski, z niespodziewaną wizytą, przybył książę William, brytyjski następca tronu. Przydacz był pytany dlaczego przyjazd otoczony był tajemnicą?

- Proszę pamiętać, że i dwór brytyjski i my, jako dyplomacja, nie zawsze działamy w tej logice, w której działają media. My chcemy, aby ta wizyta przeszła jak najbardziej bezpiecznie, jak najbardziej przyjaźnie, budująco polsko-brytyjskie relacje - odparł.

- Względy bezpieczeństwa szeroko pojętego przemawiały za tego typu taktyką - dodał.

- Dziś cała Polska wie, że następca brytyjskiego tronu jest w Polsce, spotka się z prezydentem, spotkał się z żołnierzami. To najważniejsze - mówił też przedstawiciel kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

A czego możemy spodziewać się po wizycie księcia Williama w Polsce? Czy w jej trakcie mogą paść jakieś ważne, polityczne deklaracje?

- Stosunki polsko-brytyjskie układają się bardzo dobrze. System władzy w Wielkiej Brytanii jest skonstruowany w taki sposób, że władzę pełni rząd i premier - zauważył Przydacz.

- Książę William nie przyjechał z żadnymi "darami" - dodał. - Na pewno ta wizyta umocni relacje polsko-brytyjskie. To kolejny czas, gdy książę William wizytuje Polskę. W 2017 roku wraz ze swoją żoną, Catherine, odwiedził nasz kraj - przypomniał.

- Konkrety są ustalane kanałami dyplomatycznymi i w relacjach politycznych z Downing Street - podsumował.

Dopytywany czy wizyta może skutkować np. skierowaniem do polski brytyjskich myśliwców w związku z przekazaniem przez Polskę pewnej liczby myśliwców MiG-29 Ukrainie, Przydacz odparł, że "nawet gdyby było to przedmiotem rozmów, to nie mógłby tego ujawnić".



- System władzy brytyjskiej skonstruowany jest w taki sposób, że król, następca tronu o polityce nie dyskutuje - zauważył