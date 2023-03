Mimo że farmaceutyki w wodzie są zanieczyszczeniem o jeszcze nie do końca znanym działaniu, to już teraz wiadomo, że mają one duży wpływ na środowisko, wodną florę i faunę. Na razie stanowią one niskie ryzyko dla ludzi, ale w przyszłości, ze względu na rosnącą konsumpcję, problem może okazać się znaczący – uważają eksperci.