Do eksplozji gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 doszło we wrześniu. Do dziś nie jest jasne jaka była ich przyczyna i - jeśli były one wynikiem aktów sabotażu - kto takiego sabotażu dokonał.

Moskwa uważa ataki na gazociągi, którymi rosyjski gaz płynął do Niemiec, za "akt międzynarodowego terroryzmu" i "nie pozwoli zamieść tego pod dywan" - głosi oświadczenie wydane przez ambasadę Rosji w czwartek.



Rosyjska placówka dyplomatyczna w swoim oświadczeniu powołuje się na wpis na blogu dziennikarza Seymoura Hersha, który cytuje anonimowe źródło twierdzące, iż to nurkowie marynarki wojennej USA uszkodzili gazociągi na rozkaz prezydenta USA, Joe Bidena.



Czytaj więcej Polityka Dziennikarz twierdzi, że Nord Stream wysadzili Amerykanie. Kreml reaguje - Pojawienie się takich materiałów kolejny raz pokazuje potrzebę otwartego międzynarodowego śledztwa w sprawie tych bezprecedensowych ataków na międzynarodową infrastrukturę krytyczną - powiedział rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow, odnosząc się do publikacji amerykańskiego dziennikarza śledczego Seymoura Hersha, który twierdzi, że to Stany Zjednoczone stoją za eksplozjami gazociągu Nord Stream.

Biały Dom zaprzecza tym oskarżeniom nazywając je "całkowicie fałszywymi".



Rzecznik Departamentu Stanu USA, Ned Price, mówił w środę, że jest "czystą dezinformacją" stwierdzenie, iż USA stały za uszkodzeniem gazociągów Nord Stream.

Komentując tekst Hersha - laureata Nagrody Pullitzera - rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow powiedział, że niektóre punkty artykułu można kwestionować, ale że tekst jest "godny uwagi".

- Pojawienie się takich materiałów po raz kolejny pokazuje potrzebę otwartego międzynarodowego śledztwa w sprawie tych bezprecedensowych ataków na międzynarodową infrastrukturę krytyczną - mówił Pieskow. Wyraził przy tym zdziwienie, że tekst Hersha nie odbił się szerokim echem w zachodnich mediach.

Na razie nie wiadomo kiedy gazociągi zostaną naprawione i czy w ogóle do tego dojdzie.