Do poszerzenia amerykańskiego dostępu do baz wojskowych na Filipinach dochodzi w czasie, gdy w rejonie Morza Południowochińskiego rośnie napięcie w związku z coraz bardziej asertywną polityką Chin i roszczeniami terytorialnymi Pekinu w tym rejonie.

Z oświadczeń resortów obrony Filipin i USA wynika, że Waszyngton uzyska dostęp do czterech kolejnych baz na Filipinach, na mocy porozumienia o współpracy wojskowej (EDCA) z 2014 roku.

W oświadczeniach czytamy też, że USA przeznaczyły ponad 82 mln dolarów na inwestycję w infrastrukturę pięciu baz wojskowych na Filipinach, do których dostęp miały już wcześniej.

EDCA pozwala USA na dostęp do baz na Filipinach, w których Amerykanie mogą prowadzić wspólne szkolenia z filipińską armią, ale też budować obiekty takie jak pasy startowe, składy paliwa i kwatery dla żołnierzy. Umowa nie przewiduje jednak stałej obecności sił USA w bazach. Obecnie armia USA ma dostęp do pięciu takich baz.

Nie wiadomo gdzie znajdują się bazy, do których USA uzyskały obecnie dostęp

Do ogłoszenia szerszego dostępu USA do baz na Filipinach dochodzi w czasie wizyty w tym kraju sekretarza obrony USA, Lloyda Austina.



Nie wiadomo gdzie znajdują się bazy, do których USA uzyskały obecnie dostęp. Były dowódca filipińskiej armii mówił wcześniej, że USA chcą dostępu do baz na wyspie Luzon - wchodzącej w skład Filipin wyspie, która znajduje się najbliżej Tajwanu oraz na wyspie Palawan, w pobliżu spornych wysp Spratly na Morzu Południowochińskim. Roszczenia do wysp Spratly zgłaszają Chiny.



W czasie wizyty na Filipinach Austin spotkał się m.in. z prezydentem kraju, Ferdinandem Marcosem Jr.



W listopadzie z trzydniową wizytą na Filipinach przebywała wiceprezydent USA, Kamala Harris, która odwiedziła m.in. wyspę Palawan.