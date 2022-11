- Chcę mieć nadzieję, że perspektywa (wymiany Wiktora Buta - red.) zostanie nie tylko zachowana, ale wzmocni się i nadejdzie moment, kiedy uzyskamy konkretne porozumienie - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Rosji, cytowany przez agencję Interfax.

Siergiej Riabkow oświadczył, że Amerykanie "wykazują pewną aktywność zewnętrzną". - My pracujemy profesjonalnie za pośrednictwem specjalnego kanału do tego przeznaczonego. Jak dotąd nie doszliśmy do wspólnego mianownika, ale nie można zaprzeczyć, że Wiktor But jest wśród tych, o których się mówi i z pewnością liczymy na pozytywny wynik - dodał wiceszef resortu kierowanego przez Siergieja Ławrowa.

W sierpniu szef rosyjskiej dyplomacji oświadczył, że Rosja jest gotowa do rozmowy na temat wymiany więźniów z Waszyngtonem, przy wykorzystaniu istniejących kanałów dyplomatycznych. W mediach pojawiały się spekulacje, że Wiktor But - handlarz bronią z Rosji, który odsiaduje wyrok wieloletniego więzienia w USA - mógłby zostać wymieniony na amerykańską koszykarkę Brittney Griner, skazaną w Rosji za posiadanie i przemyt narkotyków oraz weterana marines, Paula Whelana, który odsiaduje w Rosji karę za szpiegostwo.

W kontekście ewentualnej wymiany Buta na Griner i Whelana Anatolij Antonow, ambasador Rosji w USA, cytowany przez agencję RIA stwierdził, że rozmowy w tej sprawie toczą się między "specjalnie wyszkolonymi ludźmi i służbami", z pominięciem ambasady Rosji w USA.

Wiktor But, syn wysokiego rangą oficera KGB, przez lata zajmował się nielegalnym, zakrojonym na szeroką skalę handlem międzynarodowym bronią radziecką i rosyjską. W wyniku starań USA został zatrzymany w 2008 roku w Bangkoku. W 2010 roku doszło do jego ekstradycji do USA. W 2011 roku Wiktor But został skazany przez amerykański sąd na 25 lat pozbawienia wolności.

Historia życia Buta stała się kanwą do nakręcenia filmu "Pan życia i śmierci", w którym główną rolę zagrał Nicolas Cage.