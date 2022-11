"Prowojenna frakcja siłowików zwiększa swoje wpływy częściowo w celu realizacji osobistych interesów w Rosji i na okupowanej Ukrainie, co nie jest ściśle związane z dążeniami do wygrania wojny" - czytamy w najnowszym raporcie Instytutu Studiów nad Wojną, think tanku z USA, analizującego przebieg wojny na Ukrainie.