Pytanie miało związek z napiętą sytuacją na granicy Armenii z Azerbejdżanem, na której w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do walk, w których zginęło co najmniej 49 ormiańskich żołnierzy.

Reklama

Kazachstan jest członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), sojuszu wojskowego o pomoc do którego Armenia się zwróciła. Armenia poprosiła też o pomoc Rosję oraz RB ONZ.

Erywań twierdzi, że do kryzysu na granicy doszło w związku z działaniami Azerbejdżanu, który rozpoczął ostrzał pogranicza i podjął próbę wdarcia się w głąb terytorium Armenii. Azerbejdżan oskarża z kolei Armenię o prowokację i o to, że to Armenia jako pierwsza zaczęła ostrzeliwać terytorium Azerbejdżanu.

ODKB podjęła decyzję o wysłaniu misji do Armenii

Reklama

Z inicjatywy Erywaniu na wtorek zwołano nadzwyczajną sesję Rady Kolektywnego Bezpieczeństwa ODKB, której uczestnicy wyrazili głębokie zaniepokojenie pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w regionie i wezwali do rozwiązania konfliktu środkami politycznymi i dyplomatycznymi

ODKB podjęła też decyzję o wysłaniu misji do Armenii, która ma przygotować szczegółowy raport dla przywódców państw na kolejny szczyt ODKB, który odbędzie się jesienią w Erywaniu.



Misja ODKB ma przedstawić propozycje mające na celui deeskalację napięć w regionie.