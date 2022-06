Truss wypowiedziała się na temat możliwości negocjacji z Rosją podczas forum publicznego NATO na marginesie szczytu w stolicy Hiszpanii.

- Musimy zadbać o to, że Rosja zostanie pokonana na Ukrainie. Jest to niezbędne dla europejskiego bezpieczeństwa, wolności i demokracji. Jest to jedyny sposób na osiągnięcie trwałego pokoju w Europie - powiedziała brytyjska minister spraw zagranicznych.

Jej zdaniem nie jest możliwe prowadzenie negocjacji z Kremlem, gdy rosyjskie wojska pozostają na Ukrainie.

- Są ludzie, którzy twierdzą, że jest miejsce na negocjacje teraz, kiedy Rosja jest jeszcze na Ukrainie. Myślę, że to przyniesie fałszywy pokój. Doprowadzi to do dalszej agresji w przyszłości. Musimy wyciągnąć wnioski z przeszłości - na przykład z błędów protokołu mińskiego, który nie przyniósł trwałego pokoju w regionie - oceniła.

Podkreśliła, że "najpierw musimy pokonać Rosję, a dopiero potem negocjować".

Premier Boris Johnson ostrzegł wcześniej, że kraje G7 i sojusznicy z NATO nie powinni naciskać na Ukrainę, aby zgodziła się na niekorzystne warunki pokojowe, podczas gdy brutalna wojna w Rosji przeciąga się w czasie.