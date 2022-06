Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow spotkał się w środę z tureckim szefem dyplomacji Mevlutem Cavusoglu. Tematem rozmowy było m.in. stworzenie korytarza żywnościowego.

- Sytuacja z ukraińskim zbożem nie ma nic wspólnego z kryzysem żywnościowym na świecie, ale Zachód tworzy z tego uniwersalną katastrofę - powiedział Ławrow.

Po rozmowie z Cavusoglu powiedział, że wiele uwagi "poświęcono problemowi eksportu ukraińskiego zboża, który nasi zachodni koledzy i sami Ukraińcy próbują włączyć do kategorii globalnej katastrofy, chociaż udział tego ukraińskiego zboża w światowej produkcji pszenicy i innych zbóż wynosi mniej niż 1 proc."

Zdaniem Ławrowa "specjalna operacja wojskowa na Ukrainie przebiega zgodnie z planem".

- Po raz kolejny zwróciliśmy uwagę na problemy, które od lat powstają tuż przy naszych granicach, na zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa ze strony podmiotów zewnętrznych, a które są zlokalizowane bardzo daleko od tego regionu. Rozmawialiśmy też o postępach specjalnej operacji wojskowej, która rozwija się zgodnie z planem i osiąga swoje cele, zwracając szczególną uwagę na minimalizowanie szkód dla ludności cywilnej, a także, oczywiście, dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej - powiedział.

Minister zapowiedział że Rosja jest gotowa na spotkanie czterostronne z udziałem Rosji, Ukrainy, Turcji i ONZ w sprawie eksportu zbóż. - Jeśli chodzi o dodatkowe spotkania w Stambule - jesteśmy gotowi na takie spotkania. Doceniamy zainteresowanie ONZ, by w jakiś sposób zaangażować się, by zaznaczyć swoją obecność. Ale, szczerze mówiąc, poza pewną symboliką, to nic nie wniesie - ocenił.

Według Ławrowa żądania Zełenskiego, by Rosja podjęła negocjacje są niepoważne. - To absolutnie nie jest poważne podejście, co więcej, jest ono całkowicie sprzeczne z inicjatywami, które delegacja ukraińska przedstawiła 29 marca tutaj (w Turcji). Dlatego właśnie codziennie widzimy takie zawzięcie - skomentował.