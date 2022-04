Von der Leyen odniosła się w ten sposób do publikacji agencji Bloomberg, która podała, że 10 podmiotów z Europy, kupujących gaz w Rosji, otworzyło konta w Gazprombanku, które mają być wykorzystywane do płatności za gaz w rublach (kupujący wpłaca na te konta środki w euro bądź dolarach, po czym Gazprombank zmienia je na ruble), a cztery podmioty miały już zapłacić za gaz w rublach.

Reklama

Od 27 kwietnia Rosja przestała przesyłać gaz do Polski i Bułgarii w związku z tym, że nabywcy z tych krajów nie chcą płacić za gaz w rublach. Gazprom zapowiada, że wznowi dostawy, gdy otrzyma płatność za dostawy gazu w rosyjskiej walucie.

Czytaj więcej Gaz Rosja odcina gaz kolejnym krajom. 10 kupujących się przestraszyło Po wstrzymaniu dostaw gazu do Polski, surowiec nie płynie też do Bułgarii. Sofia nie zamierza mu ulec. Austria dementuje informacje, jakoby zgodziła się płacić Gazpromowi w rublach. Ale 10 kupujących miało już otworzyć konta w rublach, a czterech zapłacić w rosyjskiej walucie. Szefowa KE zapowiada ostrą reakcję.

- Ok. 97 proc. wszystkich kontraktów (na dostawy gazu do państw UE - red.) zawiera zapisy o tym, że płatność ma odbywać się w euro lub w dolarach. Jest to absolutnie jasne - podkreśliła von der Leyen.

- Prośba ze strony rosyjskiej, aby płacić w rublach, jest decyzją jednostronną, nieprzewidzianą w kontrakcie. Spółki z takimi kontraktami (które nie przewidują płatności w rublach - red.) nie powinny ustępować rosyjskim żądaniom, bo to stanowiłoby naruszenie sankcji, a więc wysokie ryzyko dla tych spółek - dodała.

Reklama

Kreml niszczy gospodarkę Rosji, ponieważ sami odcinają sobie źródło dochodów Ursula von der Leyen, szefowa KE

- To co zrobiła dzisiaj Rosja to strzelanie sobie w stopę. Kreml niszczy gospodarkę Rosji, ponieważ sami odcinają sobie źródło dochodów - stwierdziła też Von der Leyen, która zaznaczyła, że UE "pracuje intensywnie nad odejściem od rosyjskiej ropy, gazu" oraz nad szóstym pakietem sankcji wobec Rosji.