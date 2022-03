Prezydent Andrzej Duda relacjonował swoje spotkanie z prezydentem Joe Bidenem. Poinformował, że amerykański prezydent spotkał się na Stadionie Narodowym z ukraińskimi uchodźcami i wolontariuszami. Towarzyszyli mu premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Reklama

- Cieszę się, że panowie są tam wszyscy razem, mam nadzieję, że dla wszystkich jest to widomy znak tego, że polskie władze różnych szczebli i różnych systemów, bo i władze samorządowe, a więc władze lokalne, regionalne, i władze centralne, czyli premier, rząd współdziałają ze sobą w zakresie pomocy uchodźcom - powiedział Duda.

Czytaj więcej Dyplomacja Joe Biden: Artykuł 5. świętym obowiązkiem. Stoimy razem dzięki wartościom, wolności - Artykuł 5. jest naszym świętym obowiązkiem i dotyczy każdego członka NATO - zapewnił Joe Biden po spotkaniu z Andrzejem Dudą. - Najważniejszą rzeczą, która sprawia, że stoimy razem są wartości. Wolność, wolność prasy, działanie w przejrzysty sposób, dawanie głosu obywatelom - mówił prezydent USA, wspominając swoją wizytę w Polsce ćwierć wieku temu.

- Dziękuję wszystkim, którzy na co dzień wkładają ogromny wysiłek w to, aby pomoc naszym wschodnim sąsiadom. To docenianie nie tylko przez nas i Ukrainę, ale całą społeczność międzynarodową - mówił prezydent.

Duda powiedział, że rozmowa z Bidenem dotyczyła m.in. sytuacji bezpieczeństwa Polski i Europy, wspierania Ukrainy i współpracy militarnej. Prezydent poprosił o przyspieszenie realizacji zamówień na sprzęt wojskowy. Chodzi o rakiety Patriot, wyrzutnie HIMARS, myśliwce F-35 i czołgi Abrams.

Reklama

- Sojusz z USA jest silny, czynimy wszystko, aby budować amerykańskie przewodnictwo w zakresie bezpieczeństwa - mówił.

- Dzisiaj, co bardzo ważne dla mnie, pan prezydent Joe Biden po raz kolejny zdecydowanie podkreślił, że niezależnie od wszystkich okoliczności, artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiący o kolektywnej obronie, w przypadku ataku na jakiekolwiek państwo członkowskie, stuprocentowo wiąże i absolutnie zapewnia każdemu państwu członkowskiemu bezpieczeństwo, że to gwarantują Stany Zjednoczone i wszyscy inni członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Myślę, że dla nas Polaków, w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, w naszej części Europy, w dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę, to jest element bardzo ważny - powiedział Duda.