Po spotkaniu za zamkniętymi drzwiami prezydenci USA i Polski, Joe Biden i Andrzej Duda, przeszli do Sali Kolumnowej w pałacu prezydenckim, w której spotkanie kontynuowane było z udziałem członków obu delegacji.

Reklama

- Mimo trudnych czasów relacje polsko-amerykańskie kwitną - powiedział Andrzej Duda, zwracając uwagę na rozwijającą się współpracę w zakresie energetyki.

Polski prezydent mówił także o potrzebie wyposażenia armii w nowoczesny sprzęt produkowany w Stanach Zjednoczonych. - Cieszymy się ze wszystkich inwestycji amerykańskich w Polsce. Witamy z radością również amerykańskich żołnierzy, którzy są wysyłani do naszego kraju, na wschodnią flankę NATO - powiedział Duda. - W przyszłym roku przewidujemy 3 procent PKB na obronność. Chcemy kupować w przyszłości nowoczesne wyposażenie wojskowe produkowane w USA - podkreślił. - Bylibyśmy zainteresowani kooperacją, cieszymy się z każdego jej elementu, choćby możliwości współprodukowania śmigłowców Black Hawk - dodał.

Andrzej Duda zaznaczył, że w także „wielka tragedia narodu ukraińskiego” to także zagrożenie dla narodu polskiego. - Wiemy co to imperializm. Dziękujemy za pańską obecność, niezwykle silne przywództwo, mocny głos Stanów Zjednoczonych - podkreślił polski prezydent. - Stoimy przy USA, chcemy wspólnie realizować tę politykę, liczymy na twarde przywództwo USA w NATO - zapewnił.

Biden: Za wolność waszą i naszą

Po Andrzeju Dudzie głos zabrał Joe Biden. - 25 lat temu, kiedy przemawiałem na Uniwersytecie Warszawskim, po tym, jak dokładaliśmy starań, by Polska wstąpiła do NATO, zacząłem od słów "za wolność naszą i waszą". Powiedziałem to wtedy, mówię to teraz. Najważniejszą rzeczą, która sprawia, że stoimy razem są wartości. Wolność, wolność prasy, działanie w przejrzysty sposób, dawanie głosu obywatelom - zaznaczył prezydent USA.

Reklama

Jak powiedział Biden, podczas spotkania w ścisłym gronie odbyła się rozmowa między innymi o „zdolności Ameryki do sprostania oczekiwaniom reszty świata”. - W tej chwili ta odpowiedzialność opiera się na zjednoczonej, wspólnej Europie. Nauczyliśmy się, że nie możemy się dystansować od tego, co się dzieje w Europie, bo prędzej, czy później do nas też to przyjdzie - zaznaczył. - Artykuł 5. jest naszym świętym obowiązkiem i dotyczy każdego członka NATO - zapewnił Joe Biden. - NATO powinno być absolutnie, w pełni zjednoczone. Żadnych podziałów, żadnych rozbieżności. Jestem pewien, że Putin liczył na to, że nas podzieli, że oddzieli flankę wschodnią od reszty. Ale nie dał rady, z tego się cieszę. Pozostaliśmy zjednoczeni - powiedział prezydent USA, dodając, że „bardzo ważne jest, aby utrzymać pełne partnerstwo w dalszych krokach”.

Joe Biden podziękował także za to, co robi Polska w obliczu wojny w Ukrainie. - Polska przyjęła na siebie ogromną odpowiedzialność. Powinno ją ponosić całe NATO - zaznaczył. - Dziękuję panu, panie prezydencie, za to, że jest pan otwarty na współpracę, że informuje nas pan o tym, co myślicie, co was niepokoi - dodał i raz jeszcze zapewnił, że „artykuł 5 jest dla USA świętym obowiązkiem”. - Możecie na nas liczyć. Za wolność waszą i naszą - zakończył.