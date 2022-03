Pieskow podkreślił, że polecenie wzmocnienia zachodniej flanki Rosji Władimir Putin wydał jeszcze przed tym, jak NATO podjęło ogłoszoną w czwartek na szczycie w Brukseli decyzję o wzmocnieniu flanki wschodniej Sojuszu.



- Nawet przed podjęciem decyzji o wzmocnieniu flanki wschodniej NATO, faktycznie takie wzmocnienie miało miejsce, potężna pięść została tu utworzona, potężna infrastruktura wojskowa NATO - mówił rzecznik Kremla.



Jak dodał Pieskow w związku z tym prezydent Władimir Putin polecił ministrowi obrony, Siergiejowi Szojgu, reakcję na działania NATO.



Pieskow mówił następnie, że rosyjski resort obrony przedstawi propozycje tego, jak wzmocnić zachodnią flankę Rosji Putinowi.

- To nie my zbliżyliśmy się do NATO, to NATO zbliżyło się do nas, stwarzając dla nas zagrożenie i wywołując nasz niepokój. Mówimy o tym co poprzedziło to wszystko, co dzieje się teraz - podkreślił rzecznik Kremla.



Pieskow mówił też, że polityka USA zmierzająca do izolacji Rosji jest tylko "częściowo skuteczna", ponieważ "większość państw ma zrównoważone podejście do relacji z Moskwą". W ten sposób rzecznik Kremla zareagował na apele Joe Bidena, by usunąć Rosję z grupy G20.

Świat nie ogranicza się do USA i krajów europejskich Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla

- Wiemy, że USA dość agresywnie kontynuują politykę izolowania Rosji. Dotychczas ta polityka była tylko częściowo skuteczna - mówił Pieskow.



Rzecznik Kremla przekonywał przy tym, że świat "nie ogranicza się do USA i krajów europejskich".