– Europa nie może okazywać zmęczenia sankcjami, gdy wojna w Ukrainie jeszcze się nie skończyła – podkreślił w poniedziałek Gabrielius Landsbergis przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych państw UE w Brukseli. Szef dyplomacji litewskiej głośno powiedział to, o czym od kilku dni szepczą dyplomaci: po ciężkich trzech tygodniach, gdy UE w nadzwyczajnym tempie uzgodniła cztery pakiety sankcji, okazując jednomyślność i wsparcie dla Ukrainy po rosyjskiej inwazji, pojawiają się apele o przerwę. – Musimy poczekać na efekty tych sankcji. My też za nie płacimy. Czego jeszcze od nas oczekujecie? Mamy popełnić samobójstwo? – mówił „Rzeczpospolitej” nieoficjalnie kilka dni temu ambasador państwa tradycyjnie prorosyjskiego.

Ale presja na sankcje jest ogromna. Wzmagają ją kolejne zdjęcia walczącej Ukrainy, informacje o atakach na ludność cywilną, wsparcie opinii publicznej dla radykalnych działań wobec Rosji, wreszcie apele ze strony USA, których prezydent będzie w czwartek w Brukseli. W poniedziałek pojawiły się informacje, że kolejny, piąty pakiet sankcji jest nie do uniknięcia. Tak samo jak embargo energetyczne, bo finansowanie wojny Putina europejskimi pieniędzmi staje się coraz mniej zrozumiałe. – Politycznie nie da się uniknąć tej decyzji. Pytanie już nie czy, ale jak – powiedział słowacki minister Ivan Korčok. Jego kraj w 100 proc. zależy od rosyjskiej ropy i w 85 proc. od gazu.

Rosyjską ropę da się stosunkowo łatwo zastąpić dzięki istniejącej infrastrukturze oraz mnogości dostawców

Embargo energetyczne wspierają nie tylko Polska, Słowacja i państwa bałtyckie, lecz także Irlandia i państwa nordyckie. – Patrząc na skalę zniszczeń, trudno argumentować, że nie powinniśmy zająć się energią, w szczególności ropą i węglem – powiedział irlandzki minister Simon Coveney. Do tej pory głównym hamulcowym były Niemcy. Bo choć za nimi chowa się kilka innych państw, to jednak – zdaniem naszych rozmówców w Brukseli – jeśli Berlin zmieni zdanie, innym trudno będzie utrzymać weto.

Na razie na poważnie brane jest pod uwagę embargo na ropę. Ze sprzedaży tego surowca Rosja czerpie ogromne zyski, a jednocześnie – mimo że wiele państw jest w jego imporcie bardzo zależnych od Rosji – da się go stosunkowo łatwo zastąpić dzięki istniejącej infrastrukturze oraz mnogości dostawców. – Rosyjska ropa jest znacznie łatwiejsza do zastąpienia niż gaz. Ale niektórzy w UE boją się, że jak wprowadzimy embargo na ropę, to Rosja odpowie wstrzymaniem gazu – mówi „Rz” ambasador jednego z państw UE.

Pojawia się też coraz więcej postulatów nałożenia embarga handlowego, bo do tego sprowadzają się apele o zamknięcie unijnych portów dla rosyjskich statków oraz zablokowanie przejazdu rosyjskich i białoruskich TIR-ów. Na pewno w piątym pakiecie sankcji znajdą się nazwiska kolejnych oligarchów i ludzi z otoczenia Putina oraz lista firm powiązanych z reżimem oraz mediów. UE zastanawia się, co zrobić, żeby sankcje nie były omijane przez Rosję z pomocą takich krajów, jak Serbia i Turcja, które restrykcji nie wprowadziły. – Musimy rozważyć, jak UE może użyć swojej globalnej wagi, żeby inni politycznie izolowali Rosję – powiedział duński minister Jeppe Kofod.

W najbliższy czwartek w Brukseli odbędzie się szczyt UE. Głównym tematem będzie wsparcie dla uchodźców oraz pomoc finansowa dla Ukrainy. Coraz więcej krajów postuluje, żeby UE stworzyła centralny system pomocy humanitarnej, który miałby odciążyć kraje pierwszej linii, jak Polska, Słowacja, Rumunia, Węgry czy nienależąca do UE Mołdawia. UE zdecydowała także o zwiększeniu z 500 mln do 1 mld euro finansowania pomocy wojskowej dla Ukrainy.