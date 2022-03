Ze słów Zacharowej wynika, że obecnie kontakty między USA a Rosją mają charakter doraźny.



- Obecnie nie ma aktywnego procesu negocjacyjnego. Oczywiście, jak widzicie, takiego kontaktu nie ma - mówiła rzeczniczka MSZ Rosji.

- Utrzymujemy kontakty punktowe w sprawie oddzielnych, pojawiających się problemów, nawet nie kwestii problematycznych, ale problemów - powiedziała Zacharowa.

Rzeczniczka MSZ Rosji stwierdziła też, że Rosja próbowała negocjować z USA przed 24 lutego (przed dniem ataku Rosji na Ukrainę - red.), ale wówczas USA miały odmówić takich rozmów.

Słowa Zacharowej stoją w sprzeczności z wydarzeniami poprzedzającymi wybuch wojny. 22 lutego prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że prezydent USA Joe Biden i prezydent Rosji Władimir Putin zgodzili się, co do zasady, na zorganizowanie szczytu na szczeblu prezydentów obu państw. Z kolei 24 lutego, w dniu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, w Genewie miało dojść do spotkania sekretarza stanu USA, Antony'ego Blinkena i szefa MSZ Rosji, Siergieja Ławrowa. Jednak po uznaniu niepodległości separatystycznych republik w Donbasie i wkroczeniu tam rosyjskich wojsk strona amerykańska odwołała to spotkanie - wcześniej USA wielokrotnie przestrzegały, że zerwą negocjacje z Rosją, jeśli jej żołnierze wkroczą na terytorium Ukrainy.