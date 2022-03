- Opozycja chce wysłać broń, aby strzelać do Rosjan, lub żołnierzy do walki z Rosjanami. Świadczy to o tym, że nie mają rutyny, wiedzy i poczucia odpowiedzialności. Swoimi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami dolewają oliwy do ognia, a to jest sprzeczne z interesem Węgier - uważa premier Viktor Orban.