Ukraina dąży do członkostwa w UE i NATO, czemu sprzeciwia się Moskwa. Władimir Putin przywołał potencjalne członkostwo Ukrainy w NATO jako dowód na to, co postrzega jako agresję Sojuszu wobec Rosji.

- Odpowiedź, jaką otrzymujemy od krajów NATO jest taka, że nie są one gotowe nawet do dyskusji o przyjęciu nas do NATO, nie w ciągu najbliższych pięciu czy dziesięciu lat" - powiedział negocjator David Arakhamia, szef frakcji Sługa Narodu.

CNN: USA i Europa rozważają plany dla ukraińskiego rządu w Polsce Amerykańscy i europejscy urzędnicy dyskutowali nad tym, jak Zachód mógłby wesprzeć rząd na uchodźstwie, którym kierowałby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, gdyby musiał on uciekać z Kijowa - poinformowali przedstawiciele Zachodu.

- Jesteśmy gotowi przedyskutować modele inne niż natowski. Na przykład bezpośrednie gwarancje różnych krajów, takich jak USA, Chiny, Wielka Brytania, być może Niemcy i Francja. Jesteśmy otwarci na omawianie takich rzeczy w szerszym gronie, nie tylko w rozmowach dwustronnych z Rosją, ale także z innymi partnerami - powiedział.

Urzędnicy z Ukrainy i Rosji odbyli dwie rundy rozmów od czasu, gdy 24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję. Obie zakończyły się niepowodzeniem.