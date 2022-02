- Jeśli operacja została przygotowana mam tylko jedno do powiedzenia, z głębi mojego serca: prezydencie Putin, powstrzymaj swoich żołnierzy przed atakowaniem Ukrainy - mówił Guterres w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołanego na wniosek Ukrainy.



- Niech pan da pokojowi szansę. Zbyt wiele osób już zginęło - dodał Guterres.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sekretarz generalny NATO: Potępiam rosyjski atak "Zdecydowanie potępiam rosyjski lekkomyślny i niesprowokowany atak na Ukrainę, który naraża życie niezliczonych cywilów" - pisze w wydanym oświadczeniu sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg.

Zastępczyni sekretarza generalnego ONZ, Rosemary DiCarlo mówiła z kolei, że trzeba zrobić wszystko, by zachować pokój.



- Nie możemy przewidzieć dokładnie co się stanie w nadchodzących godzinach i dniach na Ukrainie. To, co jest oczywiste to, że cierpienie ludzi i zniszczenia wynikające z eskalacji są nie do zaakceptowania. Mieszkańcy Ukrainy chcą pokoju, jestem pewna, że mieszkańcy Rosji chcą pokoju - dodała.

W czwartek nad ranem prezydent Rosji, Władimir Putin, wydał rozkaz rozpoczęcia operacji wojskowej na wschodniej Ukrainie. Od rana pojawiają się doniesienia o atakach rakietowych na cele w rejonie ukraińskich miast.