Antony Blinken pojawił się na obradach RB ONZ niespodziewanie, po drodze do Monachium.

Reklama

Omawiając napiętą sytuację wokół Ukrainy powiedział, że obecnie zagrożone są podstawowe zasady, utrzymujące bezpieczeństwo na świecie, zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Zasady, które ustanowiono po dwóch wojnach światowych i kolejnej - Zimnej Wojnie. I kryzys ten, zdaniem dyplomaty, zagraża każdemu człowiekowi na świecie.

Czytaj więcej Polityka Ambasadorka USA przy ONZ: Rosja poczyniła kroki ku inwazji To jest krytyczny moment. Dowody wskazują na to, że Rosja poczyniła kroki ku nieuchronnej inwazji - przekazała w mediach społecznościowych ambasadorka Stanów Zjednoczonych przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.

Blinken podkreślił, że podstawą rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie pozostają porozumienia mińskie.

- Najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa jest zbliżający się atak Rosji na Ukrainę, kótry może nastąpić w najbliższych dniach - mówił Blinken.

Reklama

Dyplomata stwierdził, że Rosja planuje stworzenie pretekstu, którym miałaby wytłumaczyć swój atak na Ukrainę. Może to być atak z wykorzystaniem dronu, odkrycie masowych grobów czy działania, które będą opisane jako czystka etniczna lub ludobójstwo na wschodzie Ukrainy. Miałyby one zmusić Rosję do obrony swoich obywateli i tłumaczyć inwazję.

Blinken podkreślił, że nie wiadomo, jakiej metody użyje Rosja, ale przedstawione możliwe scenariusze mają ostrzec władze Ukrainy. Wywiad ma informacje, że kolejnym działaniem Rosji będzie atak na ukraińskie "punkty krytyczne", w tym przede wszystkim Kijów.

Czytaj więcej Dyplomacja Rosja odpowiedziała USA. „Moskwa może wdrożyć środki wojskowo-techniczne” „Strona amerykańska nie udzieliła konstruktywnej odpowiedzi na podstawowe elementy projektu traktatu ze Stanami Zjednoczonymi przygotowanego przez stronę rosyjską w sprawie gwarancji bezpieczeństwa” - stwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji.

Blinken powiedział, że występuje przed RB ONZ nie po to, aby rozpocząć wojnę, ale aby jej zapobiec. Jeśli jednak Rosja zdecyduje się na atak, odpowiedź będzie "ostra i zdecydowana".

Autopromocja TURYSTYKA.RP.PL Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ

Amerykański dyplomata podkreślił, że wciąż jednak istnieją możliwości rozwiązania konfliktu metodami pokojowymi.

- Rosja może dziś jasno i klarownie powiedzieć światu, że nie najedzie Ukrainy i wycofać swoje wojska do baz. Będzie to dobra płaszczyzna do rozmów w celu deeskalacji konfliktu - mówił Blinken.