NATO: Rosja zgromadziła siły, jakich nie widzieliśmy od dekad

Nadal nie mamy jasności co do intencji Rosji, nie wiemy co się wydarzy - mówił w Brukseli sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg w Brukseli, gdzie odbywa się spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.