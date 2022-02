O ofercie pożyczki poinformował japoński rząd w komunikacie na temat rozmowy premiera Japonii z prezydentem Ukrainy.



Zełenski miał wyrazić wdzięczność za propozycję - wynika z komunikatu opublikowanego po rozmowie.

Kishida w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że porozumiał się z Zełenskim co do dalszego podejmowania starań dyplomatycznych, których celem jest złagodzenie napięć związanych z koncentracją dużej liczby rosyjskich żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy.

Premier Japonii powiedział też, że Tokio zamierza podjąć odpowiednie kroki, w tym nałożyć sankcje, jeśli Rosja napadnie Ukrainę. Kishida powtórzył tym samym słowa swojego szefa dyplomacji, Yoshimasy Hayashiego.



Rosja zgromadziła w pobliżu granic Ukrainy ponad 100 tysięcy żołnierzy, co wzbudza obawy, że Moskwa planuje inwazję na sąsiada. Napięcie wokół Ukrainy doprowadziło do turbulencji w ukraińskiej gospodarce związanych z niepewnością inwestorów co do rozwoju sytuacji.

Rosja zapewnia, że nie zamierza atakować Ukrainy, a ostrzeżenia płynące z Zachodu określa mianem histerii.